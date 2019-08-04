Американський боєць змішаного стилю (MMA) Шон Дюкре ефектно нокаутував суперника на турнірі Fury Fighting Championship 34.

Дюкре вдалося вразити опонента ударом коліном в стрибку вже на четвертій секунді зустрічі. У мережі назвали цей удар кращим за весь місяць.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 липня Хорхе Масвідаль встановив рекорд UFC, відправивши Бена Аскрена в нокаут на п'ятій секунді протистояння таким же ударом.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram