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Удар місяця! Боєць MMA за 4 секунди нокаутував "літаючим коліном"

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Американський боєць змішаного стилю (MMA) Шон Дюкре ефектно нокаутував суперника на турнірі Fury Fighting Championship 34.

Дюкре вдалося вразити опонента ударом коліном в стрибку вже на четвертій секунді зустрічі. У мережі назвали цей удар кращим за весь місяць.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 липня Хорхе Масвідаль встановив рекорд UFC, відправивши Бена Аскрена в нокаут на п'ятій секунді протистояння таким же ударом.

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MMA
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