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Учасницю Олімпіади зловили з величезною партією наркотиків

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Легкоатлетка Мадія Гафур, яка виступала в складі збірної Нідерландів на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, була затримана поліцією за перевезення 50 кілограмів наркотичних речовин.

Під час перетину німецького кордону в її автомобілі було виявлено величезну кількість метамфетаміну та екстазі. За оцінки правоохоронців, вартість вилучених наркотиків оцінюється у 2 мільйони євро, повідомляє Sport1.de.

Мадія Гафур (зліва)

Мадія Гафур (зліва)

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Хокеїста збірної Росії зловили з наркотиками

Зараз спортсменка перебуває під арештом і їй загрожує значний тюремний термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразилець Маріо Жардел – ексфорвард португальських клубів "Порту", "Спортинг", турецького "Галатасарая" та інших іменитих команд, зізнався у вживанні наркотиків.

"Я прийшов у світ наркотиків із цікавості, коли виступав у Європі. Зустрів у той період свого життя деяких людей, які й запропонували мені спробувати препарати. У відпустці регулярно вживав наркотики, адже під час сезону заважав допінг-контроль", – цитує футболіста Marca.

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Lewis Margaret
Lewis Margaret
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