Учасницю Олімпіади зловили з величезною партією наркотиків

Легкоатлетка Мадія Гафур, яка виступала в складі збірної Нідерландів на Олімпійських іграх у Ріо-де-Жанейро, була затримана поліцією за перевезення 50 кілограмів наркотичних речовин.

Під час перетину німецького кордону в її автомобілі було виявлено величезну кількість метамфетаміну та екстазі. За оцінки правоохоронців, вартість вилучених наркотиків оцінюється у 2 мільйони євро, повідомляє Sport1.de.

Мадія Гафур (зліва)

Новини Хокеїста збірної Росії зловили з наркотиками

Зараз спортсменка перебуває під арештом і їй загрожує значний тюремний термін.

Як повідомляв OBOZREVATEL, бразилець Маріо Жардел – ексфорвард португальських клубів "Порту", "Спортинг", турецького "Галатасарая" та інших іменитих команд, зізнався у вживанні наркотиків.

"Я прийшов у світ наркотиків із цікавості, коли виступав у Європі. Зустрів у той період свого життя деяких людей, які й запропонували мені спробувати препарати. У відпустці регулярно вживав наркотики, адже під час сезону заважав допінг-контроль", – цитує футболіста Marca.

Про спорт у всій красі – в нашому Instagram!