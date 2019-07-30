Учасниця Олімпіади в Сочі трагічно померла в 36 років

Фінська лижниця Мона-Лійса Ноусіайнен (Мальвалехто) померла після тривалої хвороби у віці 36 років.

Мона-Лійса Ноусіайнен AOP

Ноусіайнен завершила спортивну кар'єру в 2018 році. В її активі три "золота" юніорських чемпіонатів світу, дві перемоги на етапах Кубка світу з лижних гонок, в тому числі в Сочі в 2013 році.

Крім спортивної кар'єри, професійно займалася музикою, вчилася в академії Сібеліуса в Гельсінкі по класу акордеона, перемагала в міжнародних музичних конкурсах.

Її чоловіком був фінський лижник Віллі Ноусіайнен, в 2010 році у пари народилася дочка.

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