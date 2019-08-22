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"Убл*дка шматок!" Російського танцюриста, який вдарив партнерку на ЧС, рознесли в мережі

2.2т Читати матеріал російською

Російський танцюрист Кирило Паршаков, який у півфіналі чемпіонату світу вдарив партнерку, піддався жорсткій критиці за свій вчинок.

У соціальній мережі Facebook спортсмен пояснив інцидент емоціями після невдалого виступу і отримав безліч гнівних коментарів.

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"Це не емоції, чувак, це уголовка. Ти в тюрмі повинен бути, а не на сцені", "Козел ти, Кирило. Шкода, що дружина відразу не подасть на тебе в суд прямо там", "Це насильство, це свавілля, це кошмар і ганьба!", "Ублюдка шматок", "Шкода, що законодавство РФ все ще на рівні середньовіччя в питаннях насильства в сім'ї", "Виступ пройшов не за планом – отримай, партнерко, в табло? Це так типу працює?", "Весь світ дізнався, як прості російські мужики вчать своїх дружин", – пишуть в коментарях.

Крім того, користувачі засудили дружину Паршакова Анну Гудино, яка відмовилася подавати заяву в поліцію. "Він дозволяє собі вдарити жінку, вона – покриває і прощає і це не через любов, а від страху. Страх залишитися одній, страх змін і обнулення", "Анно, біжіть від цього м*дака", – порадили спортсменці.

Як повідомляв OBOZREVATEL, український баскетболіст-зрадник Хоель Боломбой втратив місце у збірній Росії і пропустить чемпіонат світу.

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Місце
Аргентина Буенос-Айрес
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Раися вперде
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