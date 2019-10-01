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1 жовтня • оновлено в 22:03
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У збірної України виник скандал на ЧС в Катарі

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На чемпіонаті світу з легкої атлетики, який проходить в Катарі з 27 вересня до 6 жовтня, розгорівся скандал з житлом і харчуванням спортсменів.

Українська легкоатлетка Ольга Ляхова в інтерв'ю російському телеканалу "Матч ТВ" розкритикувала організаторів змагань.

"Харчування жахливе, їсти нічого, і їжа, яку нам дають, не сильно якісна. Я була тут у 2009 році на Всесвітніх іграх серед школярів і тут було зовсім інше харчування. Залишилися такі шикарні спогади, а зараз суцільне розчарування", - зазначила Ляхова .

Ольга Ляхова

Ольга Ляхова

Укрінформ

Рекордсменка України в ходьбі на 50 км Христина Юдкіна, яка на чемпіонаті світу в Досі стала шостою, також розповіла про умови в Катарі.

"Номери тут в готелі мені подобаються. Так, позавчора у нас не прибирали, але я списую це на завантаженість готелю, тому що він величезний, і тут живе дійсно дуже багато людей. І, думаю, немає нічого страшного, якщо один день не прибрали. За їжу, я думаю, що на змаганнях такого рівня повинні були зробити харчування більш продуманим, різноманітним. Адже сюди приїхали не останні люди, а лідери світової атлетики. Реально однією картоплею, макаронами і рисом спортсменів не годують. Мало м'яса, овочів, немає сиру", - зазначила Юдкіна в коментарі "Сегодня".

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Спринтер Сергій Смелик, який на чемпіонаті світу-2019 пробився в півфінал на 200-метрівці, згоден з тим, що умови в Катарі могли б бути і кращими.

"Я не вибагливий. Але якщо врахувати, що це одна з найбагатших країн, то могли б поселити і трохи краще. І в харчуванні такого різноманіття немає. Хоча є все необхідне – м'ясо, риба, рис, якісь макарони. В принципі, спортсмени не ходять голодні. Хоча, може бути, хтось розраховував, що тут буде червона риба, якесь баловство, то, можливо, це і зайве. Головне – не переїдати", - сказав Смелік.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російські спортсмени поскаржилися, що їх на ЧС в Катарі поселили в "будинок колгоспника" з отруєною їжею.

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Особа
Ольга Ляхова
Місце
Катар Доха
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Пигин Макс
Пигин Макс
Чем вы привыкли питаться. тем вас и кормят...
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Агрессивному агрессору, жалуются, больше некому! Остальные хiхлы у шляхов, на клубнике((
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Невмерущий Чахлик,сосать будешь,чмо какцапское?
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Сборная Украины, а вас где поселили?
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