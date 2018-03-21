У WADA підтвердили прагнення до повної спортивної ізоляції Росії

Всесвітнє антидопінгове агентство (WADA) зробить все, щоб Росія не отримувала права проводити міжнародні спортивні змагання. Про це повідомив глава комітету агентства з питань відповідності Джонатан Тейлор, коментуючи набуття чинності з 1 квітня змін до кодексу організації.

"Росія проведе ті змагання, які вона вже отримала. Що стосується нових змагань, то нові правила відповідності не вносять змін. Ми зробимо все можливе, щоб Росія їх не отримала. Однак повністю виключати цього не можна, як і при поточних правилах - у Росії залишиться можливість приймати нові змагання", - сказав Тейлор в коментарі ТАСС.

З 1 квітня 2018 року набувають чинності зміни до кодексу WADA. Згідно з цими змінами міжнародні спортивні федерації зобов'язуються приймати заявки на проведення змагань тільки від тих країн, чия національна антидопінгова лабораторія відповідає кодексу WADA.

Як повідомляв "Обозреватель", заборона на проведення міжнародних спортивних змагань у Росії стала природним підсумком дій РФ, яка порушує всю сформовану систему світових відносин.