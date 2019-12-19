У WADA готують нову підставу для Росії

Глава комітету розслідувань WADA Гюнтер Юнгер вважає, що необхідно повторно перевірити російських спортсменів, які були визнані невинними у вживанні заборонених препаратів.

Як повідомляє агентство РБК, ця процедура суперечить рішенням Міжнародного спортивного арбітражу, однак Юнгер не впевнений у правильності отриманих результатів після виявлення інформації про маніпуляції з базою даних Московської лабораторії.

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За його словами, слідчі здобули достатню кількість доказів, щоб повторно перевірити допінг-проби "чистих" російських спортсменів.

Нагадаємо, що РУСАДА не погодилося з рішенням Всесвітнього антидопінгового агентства (WADA) і збирається подати апеляцію до Спортивного арбітражного суду в Лозанні (CAS).

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент РФ Володимир Путін назвав "нісенітницею" інформацію про те, що у Росії можуть забрати право на проведення Євро-2020.

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