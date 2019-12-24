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24 грудня • оновлено в 19:29
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"У всіх шок": Дерюгіна розповіла про диверсію в українському спорті перед Олімпіадою

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Віце-президент Федерації гімнастики України і Ірина Дерюгіна заявила, що відсутність грошей на підготовку спортсменок може закрити нашим художнім гімнасткам дорогу на Олімпіаду.

Ірина Дерюгіна

Ірина Дерюгіна

РБК

"На останній нараді в Міністерстві дали зрозуміти, що за формулою, згідно з якою буде фінансуватися спорт, вже нічого неможливо змінити. Для художньої гімнастики грошей не те що вистачає, їх катастрофічно мало. Нам треба хоча б 16 млн гривень, а дають 4,9 млн. Смішна сума, тим більше в олімпійський рік. На ці гроші ми зможемо поїхати тільки на два-три старти в індивідуальних вправах. На підготовку дівчаток в групових вправах немає жодної копійки. Якщо держава не знайде можливості забезпечити виїзди гімнасток на змагання, то спортсменки самі не поїдуть. У батьків немає таких грошей. Підготовка України до олімпійських змагань з художньої гімнастики – під загрозою зриву", - цитує Ірину Іванівну РБК.

На думку головного тренера Національної збірної з художньої гімнастики в Україні відбувається справжня диверсія проти спорту.

"Підготовка – це квитки, готелі, харчування, нічого зайвого. 95% всіх змагань проходять в першій половині року, до початку Олімпійських ігор. Якщо наші спортсменки пропускають виїзди, це впливає на рейтинг, на імідж і на саму підготовку до Олімпіади. Зараз у всіх просто шок. Здійснюється диверсія проти спорту. Нервують тренери, спортсмени. Колись Україна подарувала світові художню гімнастику як олімпійський вид спорту. Як футбол в Британії, так художня гімнастика може стати візитною карткою нашої країни. Адже у нас найсильніша школа, мене розривають з інших країн і просять наших тренерів. А влада тим часом перетворює нас на посміховисько і не може забезпечити навіть необхідний мінімум", - підсумувала Дерюгіна.

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"Янукович уже намагався": у НОК відповіли Зеленському щодо Олімпіади в Україні

Як повідомляв OBOZREVATEL, п'ять спортивних федерацій України виступили із заявою до президента України Володимиру Зеленському та спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Причиною звернення стало рішення Кабміну зупинити в грудні фінансування роботи федерацій з олімпійських видів спорту. Асоціації регбі, хокею, боксу, баскетболу та легкої атлетики звернули увагу керівництва країни на те, що підготовка до старту в Токіо-2020 знаходиться під загрозою зриву.

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Автор
Максим Богданов
Тема
Олімпіади-2020
Особа
Ірина Дерюгіна
Місце
Україна
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
пусть сидят дома, все равно не побеждают... ну, или пусть на месте, на соревнованиях, подработают...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Вам же Россия 3 миллиарда отвалила. Гуляй, равнина! Или на все не хватает российских денег? А своих нема
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