Головна Новини
30 березня • оновлено в 16:25
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

"У всіх багато косяків": Хабіб назвав потойбічне пояснення коронавірусу

Читати матеріал російською

Російський боєць, чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов знайшов своє пояснення пандемії коронавірусу в світі, назвавши її покаранням Всевишнього.

"Перебуваючи в Дагестані 10 днів, я побачив, що люди з недооцінкою ставляться до цієї хвороби. Я вважаю, що вона дуже серйозна. Я на 100 відсотків переконаний у цьому. Це покарання Всевишнього. Ми повинні повернутися до Всевишнього і просити вибачення. У всіх у нас було і є багато косяків. Бережіть себе. Нехай Всевишній простить усіх нас", – заявив Нурмагомедов в прямому ефірі в Instagram.

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

За останніми даними, в світі коронавірус підтверджений у 738 тисяч чоловік. В результаті пандемії загинули 35 тисяч людей, одужали 156 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць Тоні Фергюсон присоромив Хабіба Нурмагомедова, заявивши, що той спеціально ховається від нього в Росії, прикриваючись закриттям кордонів.

Подивися першим нову відверту фотосесію Світоліної у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Денис Карпов
Теми
UFC Коронавірус
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
1
0
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Спорт Інші види спорту

Коронавірус. Найважливіше

Рейтинг букмекеров
  1. Бонус
    2500 грн
  2. Бонус
    500 грн
  3. Бонус
    1000 грн
  4. Бонус
    500 грн
  5. Без Бонуса
Весь рейтинг

Новини спорту

Топпублікації

Топблоги

Ставка матча
все ставки
FURIA
VS
MIBR
Победа FURIA с форой в -1,5 карты
2,47 Сделать ставку
Evil Genuises
VS
Swole Patrol
Победа Swole Patrol с форой в +1,5 карты
2,08 Сделать ставку
FaZe
VS
Virtus.pro
Победа FaZe с форой в -1,5 карты
1.82 Сделать ставку
Шахтер С
VS
Неман
Победа Шахтера с форой (-1)
1.69 Сделать ставку
БАТЭ
VS
Рух
Победа БАТЭ и тотал больше 2.5
2.24 Сделать ставку
Динамо Брест
VS
Славия
Победа Динамо Брест с форой (-1.5)
2.12 Сделать ставку
МЛБ первой возобновит сезон среди спортивных лиг США
1.70 Сделать ставку
Макгрегор проведет поединок по правилам бокса в 2020 году
5.00 Сделать ставку
FunPlus Phoenix
VS
c0ntact
Победа FunPlus Phoenix за коэффициент в 2,35
2,35 Сделать ставку
MAD Lions
VS
Chaos
Победа MAD Lions с форой в -1,5 карты
1.78 Сделать ставку