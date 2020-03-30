"У всіх багато косяків": Хабіб назвав потойбічне пояснення коронавірусу

Російський боєць, чемпіон Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) в легкій вазі Хабіб Нурмагомедов знайшов своє пояснення пандемії коронавірусу в світі, назвавши її покаранням Всевишнього.

"Перебуваючи в Дагестані 10 днів, я побачив, що люди з недооцінкою ставляться до цієї хвороби. Я вважаю, що вона дуже серйозна. Я на 100 відсотків переконаний у цьому. Це покарання Всевишнього. Ми повинні повернутися до Всевишнього і просити вибачення. У всіх у нас було і є багато косяків. Бережіть себе. Нехай Всевишній простить усіх нас", – заявив Нурмагомедов в прямому ефірі в Instagram.

Хабіб Нурмагомедов

За останніми даними, в світі коронавірус підтверджений у 738 тисяч чоловік. В результаті пандемії загинули 35 тисяч людей, одужали 156 тисяч.

Як повідомляв OBOZREVATEL, американський боєць Тоні Фергюсон присоромив Хабіба Нурмагомедова, заявивши, що той спеціально ховається від нього в Росії, прикриваючись закриттям кордонів.

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