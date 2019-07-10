У Верховній Раді виділили кошти на нові палаци спорту: названі міста

Комітет Верховної Ради з питань фізичної культури і спорту у середу 10 липня підтвердив розподіл обсягу субвенції місцевим бюджетам на створення нових, будівельно-ремонтні роботи існуючих палаців спорту та завершення розпочатих у попередньому періоді робіт з будівництва/реконструкції палаців спорту у 2019 році.

У рамках політики розвитку дитячого та юнацького спорту, профільний комітет підтвердив виділення 350 млн грн на програми ремонту існуючих та будівництво нових спортивних комплексів при школах, басейнів та оздоблення прибасейнових територій.

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Так, обсяг субвенції на оновлення і будівництво басейнів склав 200 млн грн. Гроші виділяються на 10 проектів у Донецькій, Миколаївській, Запорізькій, Івано-Франківській, Чернівецькій, Черкаській, Львівській областях та м.Вінниці.

Обсяг субвенції на оновлення пришкільних спорткомплексів становить 150 млн грн. Гроші виділяються на понад 80 проектів у різних регіонах України, в тому числі у об’єднаних громадах. Йдеться як про закриті спортивні комплекси, так і відкриті із баскетбольними майданчиками включно. Ухвалення профільним комітетом Верховної Ради ініціативи уряду дозволяє уже цього року розпочати необхідні роботи на цілій низці об'єктів.

Нагадаємо, що цей проект стартував в 2018-му з ініціативи президента ФБУ Михайла Бродського. Проект отримав підтримку КМУ, Міністерства молоді і спорту і Верховної Ради України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Федерація баскетболу України назвала ім'я нового головного тренера національної збірної.

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