У UFC зафіксований перший випадок коронавірусу

Боєць змішаних єдиноборств Лайман Гуд став першим представником UFC, який публічно зізнався в тому, що здав позитивний тест на коронавірус.

Як повідомляє видання BleacherReport, Гуд мав битися з Белалом Мухаммадом на UFC 249, але відмовився від бою через травму невідомого походження. Пізніше з'ясувалося, що у нього коронавірус. 34-річний боєць розповів, що зіткнувся з труднощами при підготовці до турніру.

Лайман Гуд Bleacher Report

"Я знаю своє тіло. Я пройшов через безліч травм та інших проблем. Але в цьому випадку все було по-іншому. Ми – професіонали, тому наш організм часто працює на межі можливостей. На цей раз моє тіло не було готове до навантажень", – розповів Гуд.

У його дівчини також було виявлено коронавірус. Вони пішли на самоізоляцію вдома і чекали, поки не відступлять симптоми захворювання. Зараз вони здорові.

Як повідомляв OBOZREVATEL, став відомий повний кард UFC 249, який поки що запланований на 9 травня. В рамках турніру мають відбутися три чемпіонських бої.

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