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26 травня • оновлено в 18:57
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У тренера збірної Росії Володимира Осія, якого підозрюють в організації вбивства, знайшли наркотики

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У тренера молодіжної збірної Росії і заслуженого тренера РФ зі змішаних єдиноборств Володимира Осія, який був затриманий за підозрою у вбивстві, знайшли 1,8 кг кокаїну.

Як повідомляє Telegram-канал "112", під час обходу території співробітник охоронної служби виявив біля одного з під'їздів білий порошок, який, як підтвердила експертиза, виявився кокаїном масою 1,842 кг. Осія встиг викинути його у вікно перед початком обшуку, але це йому не допомогло.

Володимир Осія

Володимир Осія

РЕН ТВ

Тепер його звинувачують ще й у зберіганні наркотиків в особливо великому розмірі.

Нагадаємо, що найвідомішим його вихованцем є Магомед Ісмаїлов, якого він тренує вже більше десяти років. Наступним суперником бійця має стати Олександр Ємельяненко, поєдинок з яким був перенесений через пандемію коронавірусу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російського бійця MMA Джамбулата Балієва затримали за участь у перестрілці.

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Автор
Михайло Морозов Михайло Морозов
Тема
MMA
Місце
Росія Москва
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