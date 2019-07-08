У стрибунки з Мексики випали груди з купальника на Універсіаді: спортивні підсумки 7 липня

Мексиканська стрибунка у воду Долорес Ернандес Монроз потрапила в секс-курйоз на Універсіаді, а українського боксера Дениса Чечету відправили в жорсткий нокаут у першому ж раунді.
OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 7 липня.
Крім того, мадридський "Атлетіко" оголосив про трансфер української футболістки. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:
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