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У стрибунки з Мексики випали груди з купальника на Універсіаді: спортивні підсумки 7 липня

5.6тЧитати матеріал російською

Мексиканська стрибунка у воду Долорес Ернандес Монроз потрапила в секс-курйоз на Універсіаді, а українського боксера Дениса Чечету відправили в жорсткий нокаут у першому ж раунді.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 7 липня.

Крім того, мадридський "Атлетіко" оголосив про трансфер української футболістки. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

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Тема
Універсіада
Місце
ІталіяНеаполь
Тег
Атлетіко Мадрид
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