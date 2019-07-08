У стрибунки з Мексики випали груди з купальника на Універсіаді: спортивні підсумки 7 липня

Мексиканська стрибунка у воду Долорес Ернандес Монроз потрапила в секс-курйоз на Універсіаді, а українського боксера Дениса Чечету відправили в жорсткий нокаут у першому ж раунді.

OBOZREVATEL представляє головні спортивні новини неділі, 7 липня.

Крім того, мадридський "Атлетіко" оголосив про трансфер української футболістки. Наші читачі вважають найбільш цікавими наступні матеріали:

У стрибунки у воду на Універсіаді випали груди з купальника

Українського боксера відправили в жорсткий нокаут у першому раунді

Офіційно: "Атлетико" Мадрид підписав "Мессі у спідниці" з України

Непереможний боксер з Харкова здобув ефектну перемогу в Польщі

Хабіб спробував побитися на трибунах турніру UFC

"Реал" позбудеться Зідана заради голкіпера збірної України

Ф'юрі назвав дати наступних боїв і імена суперників

Не набридаємо! Тільки найважливіше - підписуйся на наш Telegram-канал