У стрибунки у воду на Універсіаді випали груди з купальника

Мексиканська стрибунка у воду Долорес Ернандес Монроз потрапила в неприємну ситуацію під час змагань на літній Універсіаді-2019, яка в ці дні проходить в Неаполі.

Після прекрасно виконаного стрибка у спортсменки під водою з купальника випали груди. Цей момент потрапив в телетрансляцію.

Відзначимо, що такий секс-курйоз не завадив мексиканці продемонструвати другий результат у фіналі (302,15) і завоювати "срібло".

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-річна стрибунка у воду стала зіркою Instagram, засвітившись в секс-скандалі. Дівчина жила в одному номері з партнеркою по синхронних стрибків і одного разу поскаржилася на неї за секс з гребцом.

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