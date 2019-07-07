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У стрибунки у воду на Універсіаді випали груди з купальника

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Мексиканська стрибунка у воду Долорес Ернандес Монроз потрапила в неприємну ситуацію під час змагань на літній Універсіаді-2019, яка в ці дні проходить в Неаполі.

Після прекрасно виконаного стрибка у спортсменки під водою з купальника випали груди. Цей момент потрапив в телетрансляцію.

Відзначимо, що такий секс-курйоз не завадив мексиканці продемонструвати другий результат у фіналі (302,15) і завоювати "срібло".

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам подивитися, як це було.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 18-річна стрибунка у воду стала зіркою Instagram, засвітившись в секс-скандалі. Дівчина жила в одному номері з партнеркою по синхронних стрибків і одного разу поскаржилася на неї за секс з гребцом.

Найкрасивіші дівчата у нас в Instagram!

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Теми
водні види спортуУніверсіада
Місце
ІталіяНеаполь
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Меня мама в детстве учила, что если в моем присутствии кто-то, извините, пукнет нечаянно, или челюсть вставная выпадет, ну или любая другая неловкая ситуация произойдет, я должна, как воспитанный человек, сделать вид, что ничего не заметила. А обозреватель из таких моментов делает новости.
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