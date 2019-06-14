У США застрелили чемпіона Росії

Чемпіон Росії зі сноуборду Дмитро Кольцов був застрелений в американському Лос-Анджелесі.

Трагедія сталася ще 10 червня, повідомляє Los Angeles Times. Напад трапився в другій половині дня – 30-річний Ретт Маккензі Нельсон, який уже затриманий, з машини вистрілив у 31-річного Кольцова, який стояв на вулиці. Росіянин помер на місці. Також злочинець вистрілив в супутника сноубордиста, але не влучив.

Дмитро Кольцов youngstars.ru

Через годину після інциденту Нельсон вистрілив у потилицю поліцейському, який помер через два дні. Затриманий злочинець також звинувачується в пограбуванні заправки і супермаркету. Повідомляється, що в кінці травня Нельсон пішов із дому з пістолетом і не повернувся. Раніше він мав проблеми з наркотиками. Злочинця чекає смертна кара або довічне ув'язнення без можливості дострокового звільнення.

Як повідомляв OBOZREVATEL, син легендарного російського хокейного воротаря Максима Соколова зарізав рідну матір і напав на брата. Підозрюваний 15-річний підліток уже заарештований.

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