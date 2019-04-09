У США спортсмени підпалили майданчик, намагаючись його висушити

У Ріджфілдi (місто в Ферфілд Каунті, штат Коннектикут, США) бейсболісти, щоб провести матч, вирішили облити поле бензином, щоб його висушити.
Через погану погоду командам ніяк не вдавалося провести гру, і вони прийняли досить несподіване рішення виправити ситуацію з мокрим полем за допомогою бензину.
Закінчилася ця ідея невдало. Спортсмени були змушені викликати пожежних, щоб загасити палаючий майданчик. Сам матч довелося перенести на кілька тижнів вперед.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що на бейсбольному матчі, бита, що вилетіла, вбила 9-річного хлопчика.
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