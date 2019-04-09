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У США спортсмени підпалили майданчик, намагаючись його висушити

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У Ріджфілдi (місто в Ферфілд Каунті, штат Коннектикут, США) бейсболісти, щоб провести матч, вирішили облити поле бензином, щоб його висушити.

Через погану погоду командам ніяк не вдавалося провести гру, і вони прийняли досить несподіване рішення виправити ситуацію з мокрим полем за допомогою бензину.

Закінчилася ця ідея невдало. Спортсмени були змушені викликати пожежних, щоб загасити палаючий майданчик. Сам матч довелося перенести на кілька тижнів вперед.

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Тема
бейсбол
Місце
США
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