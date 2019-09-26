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27 вересня • оновлено в 19:26
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У США померла 32-річна боєць ММА: стала відома причина

4.1т Читати матеріал російською

32-річна американка Кеті Коллінз, яка виступала в змішаних єдиноборствах, померла в середу, 25 вересня. Причиною смерті стала аневризма головного мозку, яка викликала інсульт.

Про смерть спортсменки повідомив її тренер Джей Ті Тіллі в своєму Facebook.

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"Боротьба закінчена. Ти ніколи не припиняла боротися, не здавалися і ми. Я так пишаюся тобою, Кейт. Ми зробили це. Мені пощастило разом з тобою реалізувати твою мрію. Не проміняв би це ні на що інше. Буду сумувати за тобою більше, ніж будь-хто може це уявити", - написав Тіллі і прикріпив до повідомлення фотографії зі спортсменкою.

На рахунку Коллінз 12 боїв в MMA, в яких вона здобула сім перемог і зазнала п'ять поразок. Останній бій Кеті, у якої залишилося двоє дітей, провела в 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, болгарський боксер вийшов на бій під чужим ім'ям і помер: момент смерті потрапив на відео.

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Тема
MMA
Місце
США
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