У США померла 32-річна боєць ММА: стала відома причина

32-річна американка Кеті Коллінз, яка виступала в змішаних єдиноборствах, померла в середу, 25 вересня. Причиною смерті стала аневризма головного мозку, яка викликала інсульт.

Про смерть спортсменки повідомив її тренер Джей Ті Тіллі в своєму Facebook.

Новини Російський боксер помер під час тренування

"Боротьба закінчена. Ти ніколи не припиняла боротися, не здавалися і ми. Я так пишаюся тобою, Кейт. Ми зробили це. Мені пощастило разом з тобою реалізувати твою мрію. Не проміняв би це ні на що інше. Буду сумувати за тобою більше, ніж будь-хто може це уявити", - написав Тіллі і прикріпив до повідомлення фотографії зі спортсменкою.

На рахунку Коллінз 12 боїв в MMA, в яких вона здобула сім перемог і зазнала п'ять поразок. Останній бій Кеті, у якої залишилося двоє дітей, провела в 2018 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL, болгарський боксер вийшов на бій під чужим ім'ям і помер: момент смерті потрапив на відео.

Підписуйся на наш Instagram! Отримуй лише найважливіше!