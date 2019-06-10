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У США на змаганнях сталася трагедія

1.6тЧитати матеріал російською

На змаганнях з триатлону, які проходили в американському місті Медісон, один з учасників помер прямо в озері Момона під час запливу на відкритій воді, який був частиною спортивної програми.

Рятувальники помітили щось недобре з двома спортсменами і коли прибули на місце, то на поверхні озера виявили одного мертвого чоловіка і другого - в критичному стані, якого екстрено переправили до лікарні, повідомляє Sport24.

Рятувальники евакуюють спортсмена з озера

Рятувальники евакуюють спортсмена з озера

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Що стало причиною цих інциндент поки не повідомляється. Рятувальники вважають, що під час запливу з учасниками сталася непередбачена медична ситуація, через що їм знадобилася термінова допомога лікарів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, каноістка з Португалії Катаріна Секейра народила хлопчика після того, як в грудні лікарі констатували у неї смерть мозку.

Новонародженого назвали Сальвадор (в перекладі з португальської - Спаситель), повідомляє The Sun.

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