Три відомі американські легкоатлетки Лонда Бевінс, Джессіка Джонсон і Ерін Олдріч (учасниця Олімпіади-2000) заявили, що Джон Рембао роками примушував їх до близькості.

Джон Рембао dailymail.co.uk

Як повідомляє bleacherreport.com, Рембао, будучи головним тренером збірної з кінця 1990-х до середини 2000-х, погрожував спортсменкам і користувався заступництвом керівництва національної команди і Національної асоціації студентського спорту (NCAA).

За словами дівчат, Рембао обіцяв позбавити їх місця в збірній і стипендії в разі відмови від сексу, а його дії покривало керівництво національної команди. Сам Рембао - успішний тренер, який підготував два десятка чемпіонів США, - всі звинувачення заперечує.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше колишній лікар збірної США Ларрі Нассар був засуджений до 175 років тюремного ув'язнення за розбещення юних гімнасток національної команди.

Звинувачення на його адресу висунули понад 140 спортсменок, включаючи олімпійських чемпіонок Симону Байлс, Олександру Райсман, Габріеллу Дуглас і Маккайлу Мароні. Більшість потерпілих були неповнолітніми.

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