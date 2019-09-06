Головна Новини
8 вересня • оновлено в 11:27
МоваЯзык
Економіка Шоу

/ Інші види спорту

У скільки бій Хабіб – Пор'є: точний час початку

822.5т Читати матеріал російською

Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов через рік після бою з Конором Макгрегором вперше повертається в октагон.

У Саудівській Аравії чемпіон легкої ваги битиметься з американським тимчасовим чемпіоном Дастіном Пор'є. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляції бою Хабіб – Пор'є.

КОЛИ Й О КОТРІЙ БІЙ ХАБІБ – ПОР'Є

Поєдинок за титул пройде в суботу, 7 вересня, в Ер-Ріяді. Вихід бійців в октагон запланований на 23:00 за київським і московським часом.

Новини
Хабіб влаштував бойкот перед боєм з Порьє

Хабіб Нурмагомедов

Хабіб Нурмагомедов

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ ХАБІБ – ПОР'Є

Поєдинок можна буде побачити в ефірі федерального російського Першого каналу. Крім того, бій транслюватимуть американський ESPN+ і британський BT Sport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабібу Нурмагомедову довелося роздягнутися догола під час церемонії зважування перед боєм з Дастіном Пор'є.

З ким Усик дебютує в хевівейті, читай у нас в Telegram!

Читайте всі новини по темі "UFC" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
UFC Хабіб – Пор'є
Особа
Хабiб Нурмагомедов
Місце
Саудівська Аравія Ер-Ріяд
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
57
32
Смішно
91
Цікаво
22
Сумно
29
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel