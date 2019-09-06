У скільки бій Хабіб – Пор'є: точний час початку

Російський боєць Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) Хабіб Нурмагомедов через рік після бою з Конором Макгрегором вперше повертається в октагон.

У Саудівській Аравії чемпіон легкої ваги битиметься з американським тимчасовим чемпіоном Дастіном Пор'є. OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляції бою Хабіб – Пор'є.

КОЛИ Й О КОТРІЙ БІЙ ХАБІБ – ПОР'Є

Поєдинок за титул пройде в суботу, 7 вересня, в Ер-Ріяді. Вихід бійців в октагон запланований на 23:00 за київським і московським часом.

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Хабіб Нурмагомедов

ДЕ ДИВИТИСЯ БІЙ ХАБІБ – ПОР'Є

Поєдинок можна буде побачити в ефірі федерального російського Першого каналу. Крім того, бій транслюватимуть американський ESPN+ і британський BT Sport.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабібу Нурмагомедову довелося роздягнутися догола під час церемонії зважування перед боєм з Дастіном Пор'є.

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