У скільки бій Хабіб – Гетжі: точний час початку

Російський боєць Хабіб Нурмагомедов вперше за рік проведе третій захист чемпіонського пояса Абсолютного бійцівського чемпіонату (UFC) у легкій вазі.

Дагестанець битиметься в ОАЕ на турнірі UFC 254 з американцем Джастіном Гетжі.

КОЛИ І У ЯКІЙ ГОДИНІ ХАБІБ – ГЕТЖІ

Поєдинок в Абу-Дабі пройде в суботу, 24 жовтня. Вихід бійців в октагон заплановано на 23:00 за київським часом.

OBOZREVATEL проведе онлайн-трансляцію бою Хабіб – Гетжі.

ДЕ ДИВИТИСЯ ХАБІБ – ГЕТЖІ

Побачити поєдинок можна буде у прямому ефірі на відеосервісі Megogo.

Кром того, трансляцію з Абу-Дабі організовує російський мовник РЕН ТВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Хабіб Нурмагомедова довелося повністю роздягтися на церемонії зважування перед боєм з Джастіом Гетжі