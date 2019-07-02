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У сім'ї відомої російської спортсменки сталася смертельна трагедія

1.1тЧитати матеріал російською

У відомої російської фігуристки Марії Сотскової раптово помер батько, повідомляє видання "Спортс.ру" з посиланням на офіційний сайт ЦСКА. Подробиці смерті не повідомляються.

Марія Сотскова

Марія Сотскова

Видання відзначає, що в момент трагедії сама фігуристка була на зборах у Кисловодську. Як тільки стало відомо про те, що трапилося, спортсменка вилетіла в Москву.

Як наголошується в повідомленні, керівництво клубу висловило Марії і її сім'ї глибокі щирі співчуття.

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Тема
фігурне катання
Місце
Росія
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