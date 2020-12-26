Мати тринадцятого чемпіона світу з шахів Гаррі Каспарова померла 26 грудня.

Про трагічну подію у себе в Twitter написав сам знаменитий гросмейстер.

"З великим жалем повідомляю про смерть моєї мами, Клари Шагеновни Каспарової. Мій зразок для наслідування, мій найбільший захисник, мій мудрий порадник і найсильніша людина, яку я коли-небудь знав. Я люблю тебе, мамо", – повідомив Гаррі Кімович.

Клара Каспарова була за освітою інженером, фахівцем з автоматики і телемеханіки.

У 7 років Каспаров втратив батька, який помер від лімфосаркоми. Клара Шагеновна після смерті чоловіка цілком присвятила себе шаховiй кар'єрі сина. У 1975 році, коли Гаррі було 12 років, Клара Каспарова змінила його прізвище з батьківського Вайнштейн на Каспаров.

Це було зроблено за згодою родичів для полегшення подальшої шахової кар'єри юного шахіста, який вже подавав серйозні надії, якому міг перешкодити антисемітизм, що існував в СРСР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні знаменитий американський баскетболіст і тренер Кей Сі Джонс помер на 89-му році життя.