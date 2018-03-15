У Росії змагання з плавання завершилися смертельної трагедією

17-річний спортсмен потонув в Обнінську (Калузька область) під час змагань з плавання, інформує прес-служба регіонального слідчого управління СКР. Справу порушено за ст. 109 КК РФ (спричинення смерті по необережності).

За попередніми даними, юнак проплив 50-метрову дистанцію і вплав повертався назад.

"У цей момент знаходилися поруч тренери, судді та інші учасники змагань побачили, що плавцю стало погано. Молоду людину негайно витягли з води і перенесли в медичний кабінет", - йдеться в повідомленні.

Медики намагалися реанімувати спортсмена, але він помер. За даними слідства, за кілька днів до змагань молодий чоловік пройшов обстеження і отримав допуск до змагань. Причина його смерті поки не встановлена.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що колишній тренер збірної Росії помер в літаку.