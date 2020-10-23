У Росії застрелили колишнього бійця MMA. Відео

Колишнього бійця змішаних єдиноборств Шаміля Абдулмуслімова, який виступав у середній вазі, застрелили в одному з ресторанів дагестанського міста Хасавюрт.

Як повідомляє Telegram-канал Mash, вбивцями виявилися місцеві жителі – 53-річний батько та його 24-річний син. Все почалося зі сварки, в ході якої вони застрелили ексспортсмена, а потім почали бійку з його знайомими. Злочинці були затримані, проти них порушили кримінальну справу.

За попередніми даними, конфлікт між сторонами був спровокований суперечками через земельну ділянку.

Шаміля Абдулмуслімова вбили в Дагестані Telegram-канал Mash

Абдулмуслімов виступав у промоушенах M-1, ProFC і GFC. На його рахунку 11 перемог і 4 поразки. Востаннє він виходив в октагон у 2013 році.

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