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15 лютого • оновлено в 11:11
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У Росії відібрали перше місце на Олімпіаді 2014 – ЗМІ

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Російського біатлоніста Сергія Устюгова позбавили золотої медалі в естафеті на Олімпіаді-2014 в Сочі, а з ним і першого місця команди у загальному заліку Ігор.

За даними ТАСС, Устюгов звинувачується у вживанні забороненої речовини оксандролона, а результати російського біатлоніста, показані в період з 27 серпня 2013 року до кінця сезону-2013/14, анульовані. Крім того, він позбавлений всіх завойованих нагород, включаючи олімпійське "золото" в Сочі.

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Сергій Устюгов

Сергій Устюгов

Це означає, що Росія втратить перше місце в медальному заліку Ігор-2014 і опуститься на третю сходинку. Перше місце посяде збірна Норвегії, яка завоювала 11 золотих, п'ять срібних і десять бронзових нагород, а друге – команда Канади (10-10-5).

Як повідомляв OBOZREVATEL, російська олімпійська чемпіонка з біатлону Анфіса Резцова жорстко висловилася на адресу лідерів сезону. Француз Мартен Фуркад відреагував на її слова, назвавши їх наслідками старечого маразму.

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Автор
Олександр Чеканов Олександр Чеканов
Теми
Біатлон допінговий скандал
Особа
Сергiй Устюгов
Тег
збірна Росії з біатлону
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