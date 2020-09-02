У Росії триразового "Містера Всесвіт" затримали за спробу зґвалтування – ЗМІ

Максим Іншаков Інші види спорту 18:43, 2.09.2020

У Єкатеринбурзі через звинувачення в спробі зґвалтування затримали триразового володаря титулу "Містер Всесвіт", майстра спорту з рукопашного бою і акробатики Едуарда Кривенка, інформує Znak.

Як повідомило виданню джерело в правоохоронних органах, чоловіка затримували співробітники Росгвардіі в готелі Novotel, де він зупинився. На місце їх викликала служба безпеки готелю за наполяганням жінки, яка заявила про те, що вона стала жертвою сексуальних домагань з боку "Містера Всесвіт".

На місце також приїхав чоловік жінки – відомий в Єкатеринбурзі DJ Papakley, так як він отримав від дружини тривожне повідомлення в WhatsApp. Для подальших розглядів Кривенка доставили у відділення поліції № 5 УМВС по Єкатеринбургу.

У прес-групі УМВС по Єкатеринбургу факт затримання "Містера Всесвіт" не заперечують. Проте всі питання з цієї історії переадресували до Слідчого управління СКР по Свердловській області, куди на даний момент передані матеріали перевірки.

Ще один співрозмовник видання в силових структурах регіону уточнив, що зараз слідчим органом за даним фактом проводиться перевірка. Зокрема, детально вивчаються обставини зустрічі Кривенка і заявниці, після якої остання заявила про спробу зґвалтування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше 145-кілограмовий рестлер з промоушена WWE розповів, як був зґвалтован незнайомою жінкою під час походу в караоке-бар кілька років тому.

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