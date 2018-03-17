У Росії тренеру, який посидiв на одному дивані з дівчинкою, загрожує 20 років за педофілію - опубліковано відео

У Єкатеринбурзі тренера звинуватили в педофілії після того, як він посидів на одному дивані з дівчинкою. Інструктор, у якого є дружина і дитина, четвертий місяць перебуває в СІЗО, повідомляє Е1.RU .

Під час перерви між тренуваннями тренер заповнював журнал обліку, коли поруч села 7-річна дівчинка. Дитину на заняття в школу юних моделей, яка працювала на орендованому майданчику клубу, привела мама. Однак з якихось причин дівчинка пішла з занять і, залишившись без нагляду, влаштувалася теж на дивані.

Через 20 хвилин Андрій вирушив на тренування, а дівчинка від нудьги зовсім заснула. Потім за дитиною прийшла мама і забрала її, а через кілька годин у фітнес-центр прибіг розлючений вітчим дівчинки і заявив, що та сказала, ніби якийсь дядько чіпав її, а потім зняв штани і показав їй свій статевий орган.

"Злочин" зняла камера спостереження

Камера висіла в заскленому кабінеті, який знаходиться навпроти дивану, і про неї знали всі співробітники клубу, в тому числі Андрій, який працював там 2 роки. На записі видно, як тренер спокійно сидить і заповнює журнал. На дівчинку, яка сіла поруч, він навіть не звертає уваги.

Однак слідчі, подивившись це відео, розгледіли дії сексуального характеру. За словами адвоката, слідство вважає, що, раз Андрій сидів з розсунутими ногами, то це свідчить про те, що він мастурбував при дитині. Також доказ цього грунтується на 15-секундному шматочку відео, на якому коливається журнал в руках Андрія.

Нібито саме їм тренер прикривав свої паскудні дії від менеджерів і людей, що проходять повз. Крім того, слідчі порахували дивним той факт, що Андрій, перед тим як піти, бере двома пальцями мобільний телефон, що лежить на спинці дивана. За словами адвоката, в СК впевнені, що тренер так взяв телефон, тому що в цей момент затискає в руці сперму.

У підсумку проти тренера порушили кримінальну справу за частиною 4 пункту "б" статті 132. Зараз Андрію загрожує від 12 до 20 років в'язниці.

"Ми провели експеримент вже в закритому клубі і спробували мастурбувати морквиною, прийнявши ту позу, в якій сидів Андрій. Виявилося, що в такому положенні це фізично неможливо зробити. Та й заховати морквину за журналом теж не вийшло", - заявив адвокат Шестопалов.

Сам Андрій свою провину заперечує. Він просив перевірити його на поліграфі, але, за словами адвоката, йому відмовили.

У слідчому комітеті по Верх-Исетскому району від коментарів відмовилися.

Журналісти намагалися поспілкуватися з матір'ю дівчинки в соцмережах, але та відмовилася щось коментувати і заблокувала кореспондента. Також була спроба зв'язатися з вітчимом дівчинки, але він так і не вийшов на зв'язок.

Раніше "Обозреватель" повідомляв, що чотирикратну олімпійську чемпіонку ґвалтував у збірній лікар-педофіл.