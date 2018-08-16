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У Росії трагічно померла дворазова олімпійська чемпіонка

10.6тЧитати новину російською

16 серпня на 50 році життя померла дворазова чемпіонка Олімпійських ігор, п'ятиразова чемпіонка світу та Європи зі спортивної гімнастики Олена Шушунова. Смерть шестиразової чемпіонки СРСР настала від ускладнення після пневмонії.

Олена Шушунова

У 1987 році Шушунова встановила абсолютний рекорд на Всесвітній універсіаді, вигравши всі шість золотих медалей. Останнім часом проживала в Санкт-Петербурзі, працювала в міському комітеті з фізичної культури і спорту.

У 2005 році була включена в Міжнародний єврейський спортивний зал слави.

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Тема
спортивна гімнастика
Місце
РосіяСанкт-Петербург
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