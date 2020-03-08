У Росії трагічно помер чемпіон Паралімпіади

Чемпіон Паралімпійських ігор 2012 року з легкої атлетики спорту сліпих Євген Кегелев помер на 34-му році життя. Причина смерті спортсмена не називається.

Євген Кегелев ПКР

"Паралімпійський комітет Росії (ПКР) з великим сумом повідомляє про передчасну кончину чемпіона Паралімпійських ігор з легкої атлетики спорту сліпих Євгенія Кегелева. Паралімпійський комітет Росії висловлює співчуття рідним, близьким, друзям і колегам спортсмена", - йдеться в заяві пресслужби ПКР

Євген Кегелев до 2019 року входив до складу збірної Росії з легкої атлетики спорту сліпих, представляв Красноярський край. У 2012-му став переможцем естафети на Паралімпіаді в Лондоні. Нагороджений Орденом Дружби.

У листопаді минулого року стало відомо про смерть олімпійського чемпіона з гімнастики 43-річного Дмитра Василенко.

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