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8 березня • оновлено в 12:58
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У Росії трагічно помер чемпіон Паралімпіади

1.8т
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Чемпіон Паралімпійських ігор 2012 року з легкої атлетики спорту сліпих Євген Кегелев помер на 34-му році життя. Причина смерті спортсмена не називається.

Євген Кегелев

Євген Кегелев

ПКР

"Паралімпійський комітет Росії (ПКР) з великим сумом повідомляє про передчасну кончину чемпіона Паралімпійських ігор з легкої атлетики спорту сліпих Євгенія Кегелева. Паралімпійський комітет Росії висловлює співчуття рідним, близьким, друзям і колегам спортсмена", - йдеться в заяві пресслужби ПКР

Євген Кегелев до 2019 року входив до складу збірної Росії з легкої атлетики спорту сліпих, представляв Красноярський край. У 2012-му став переможцем естафети на Паралімпіаді в Лондоні. Нагороджений Орденом Дружби.

У листопаді минулого року стало відомо про смерть олімпійського чемпіона з гімнастики 43-річного Дмитра Василенко.

6 березня відомий український шахіст Станіслав Богданович і його дівчина - 18-річна українська шахістка Олександра Вернiгора були знайдені мертвими в Москві.

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Автор
Максим Богданов Максим Богданов
Тема
легка атлетика
Місце
Росія
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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
На росее все мрут. Это территория мертвых! (с)
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