У Росії розстріляли директора бійцівського клубу Кадирова: момент потрапив на відео. 18+

У Тольятті в четвер, 27 червня, був розстріляний директор бійцівського клубу "Ахмат" Ілля Тягун.

Його розстріляв знайомий – Азіз Хідіров, повідомляє Telegram-канал Life Shot, який опублікував відео злочину. Інцидент стався біля будинку вбитого. Чоловіки про щось розмовляли і попрощалися, після чого Хідіров дістав з-за спини пістолет і зробив від чотирьох до шести пострілів.

Ілля Тягун titgorod.ru

Причини конфлікту з'ясовуються. За деякими даними, раніше загиблий часто давав своїм знайомим гроші під високий відсоток.

"У скоєнні даного злочину підозрюється чоловік, 1985 року народження, який в даний момент оголошено в розшук", – заявили в Слідкомі РФ по Самарській області.

Відзначимо, що клуб "Ахмат" був заснований в 2014 році главою Чеченської Республіки Рамзаном Кадировим.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Тольятті 24 червня під час масової бійки був убитий чемпіон Росії по дзюдо Євген Кушнір.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!