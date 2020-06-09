У Росії п'яний водій збив відомого спортсмена-інваліда Володимира Туровського

Максим Богданов Інші види спорту 19:21, 9.06.2020 Оновлено: 19:38, 9.06.2020

У селищі Боровський під Тюменню сталася ДТП за участю відомого в місті параспортсмена й активіста Володимира Туровського.

Місце ДТП і потерпілий Володимир Туровський
НС Тюмень

Потерпілий пересувався з собакою – тварина першою прийняла удар і померла на місці, сам Туровський госпіталізований. Як повідомляє NEFT, водій автомобіля був п'яний.

"Збито чоловіка 45 років, який перебував на інвалідному візку. Він отримав забої та інші ушкодження. Попередньо – був поза пішохідним переходом. Собака загинула. Обставини аварії з'ясовуються", – цитує джерело прессекретаря місцевого ДIБДР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська паралімпійська чемпіонка з плавання Оксана Савченко стала жертвою образ із боку інспекторів ДIБДР.

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