У селищі Боровський під Тюменню сталася ДТП за участю відомого в місті параспортсмена й активіста Володимира Туровського.

Місце ДТП і потерпілий Володимир Туровський НС Тюмень

Потерпілий пересувався з собакою – тварина першою прийняла удар і померла на місці, сам Туровський госпіталізований. Як повідомляє NEFT, водій автомобіля був п'яний.

"Збито чоловіка 45 років, який перебував на інвалідному візку. Він отримав забої та інші ушкодження. Попередньо – був поза пішохідним переходом. Собака загинула. Обставини аварії з'ясовуються", – цитує джерело прессекретаря місцевого ДIБДР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська паралімпійська чемпіонка з плавання Оксана Савченко стала жертвою образ із боку інспекторів ДIБДР.

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