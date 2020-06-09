У селищі Боровський під Тюменню сталася ДТП за участю відомого в місті параспортсмена й активіста Володимира Туровського.
Місце ДТП і потерпілий Володимир Туровський
НС Тюмень
Потерпілий пересувався з собакою – тварина першою прийняла удар і померла на місці, сам Туровський госпіталізований. Як повідомляє NEFT, водій автомобіля був п'яний.
"Збито чоловіка 45 років, який перебував на інвалідному візку. Він отримав забої та інші ушкодження. Попередньо – був поза пішохідним переходом. Собака загинула. Обставини аварії з'ясовуються", – цитує джерело прессекретаря місцевого ДIБДР.
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська паралімпійська чемпіонка з плавання Оксана Савченко стала жертвою образ із боку інспекторів ДIБДР.
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