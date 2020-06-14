У Росії призер Олімпіади понівечив двір через острах кліщів і змій

Бронзовий призер Олімпійських ігор 2004 року в Афінах з гандболу Михайло Чіпурін вчинив акт вандалізму в одному з дворів Москви, повідомляє Telegram-канал Mash.

За інформацією джерела, 39-річний росіянин разом з дружиною розвернув клумби, зламав загородки і поїлку для птахів в Хорошевському районі. На думку колишнього гандболіста, рослини є розсадником змій і кліщів, а в поїлки могли захлинутися діти.

Очевидці викликали поліцейських. Співробітники правоохоронних органів склали протокол, але затримувати спортсмена не стали.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська тенісистка Бичкова зробила мерзенний вчинок і поплатилася. Спортсменка, в 2006 році стояла на 66-му рядку WTA, образила автора Telegram-каналу "Сталінгулаг" Олександра Горбунова, у якого спінальна м'язова атрофія.