У Росії помер призер Олімпіади і чемпіонатів світу

Максим Богданов Інші види спорту 19:57, 28.06.2020

У Росії на 87 році життя помер заслужений майстер спорту СРСР з лижних гонок, бронзовий призер Олімпійських ігор в Інсбруку-1964 і чемпіонату світу в Лахті-1962 багаторазовий чемпіон СРСР з лижних гонок Іван Степанович Утробін.

"Пішла з життя людина, якого весь лижний світ за величезні обсяги тренувань шанобливо називав великим трудівником, який своїми руками створив лижні кола в підмосковному Красногорську", – йдеться в некролозі на сайті "Лижний спорт".

Похорони відбудуться в понеділок, 29 червня. Прощання на лижній базі "Зоркий" (стара будівля) в Красногорську о 11:30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній тренер збірної Сербії і Чорногорії Ілія Петкович, який очолював національну команду з 2003 по 2006 рік, помер на 75-му році життя від ускладнень, викликаних коронавирусною інфекцією.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

Путіна намагаються "злити": колишній розвідник КДБ назвав імена

Українцям підвищать мінімальну зарплату: перший етап – у вересні

"Слуга народу", який пропонував продати собаку, втрапив у новий скандал: можу і послати

Зеленський на пляжі записав відео до Дня Конституції та присоромив українців

За добу в Україні захворіли на COVID-19 понад 900 осіб: статистика на 28 червня