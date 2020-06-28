У Росії помер призер Олімпіади і чемпіонатів світу

У Росії на 87 році життя помер заслужений майстер спорту СРСР з лижних гонок, бронзовий призер Олімпійських ігор в Інсбруку-1964 і чемпіонату світу в Лахті-1962 багаторазовий чемпіон СРСР з лижних гонок Іван Степанович Утробін.

"Пішла з життя людина, якого весь лижний світ за величезні обсяги тренувань шанобливо називав великим трудівником, який своїми руками створив лижні кола в підмосковному Красногорську", – йдеться в некролозі на сайті "Лижний спорт".

Похорони відбудуться в понеділок, 29 червня. Прощання на лижній базі "Зоркий" (стара будівля) в Красногорську о 11:30.

Як повідомляв OBOZREVATEL, колишній тренер збірної Сербії і Чорногорії Ілія Петкович, який очолював національну команду з 2003 по 2006 рік, помер на 75-му році життя від ускладнень, викликаних коронавирусною інфекцією.