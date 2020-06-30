У Росії помер дворазовий чемпіон світу й олімпійський чемпіон
Дворазовий олімпійський чемпіон і дворазовий чемпіон світу з водного поло Олександр Кабанов помер на 73-му році життя, повідомляє пресслужба Федерації водного поло Росії.
Як спортсмен, крім золотих нагород Ігор і чемпіонатів світу, Кабанов вигравав чемпіонат Європи, два рази Кубок світу й Універсіаду, а також п'ять разів чемпіонат СРСР.
Під керівництвом Кабанова як головного тренера збірна СРСР стала бронзовим призером Ігор-1998, а з чоловічою збірною Росії він завоював "срібло" Олімпіади 2004 і "бронзу" – Ігор-2000, а також золоті і бронзові нагороди на чемпіонатах світу, Кубку світу та Світовiй лізі. Жіноча збірна Росії під його керівництвом стала чемпіоном Європи, і двічі бронзовим призером чемпіонатів світу.
Кабанов включений до Міжнародної зали слави плавання.
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