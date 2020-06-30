У Росії помер дворазовий чемпіон світу й олімпійський чемпіон

Максим Богданов Інші види спорту 23:38, 30.06.2020 Оновлено: 23:48, 30.06.2020

Дворазовий олімпійський чемпіон і дворазовий чемпіон світу з водного поло Олександр Кабанов помер на 73-му році життя, повідомляє пресслужба Федерації водного поло Росії.

Як спортсмен, крім золотих нагород Ігор і чемпіонатів світу, Кабанов вигравав чемпіонат Європи, два рази Кубок світу й Універсіаду, а також п'ять разів чемпіонат СРСР.

Під керівництвом Кабанова як головного тренера збірна СРСР стала бронзовим призером Ігор-1998, а з чоловічою збірною Росії він завоював "срібло" Олімпіади 2004 і "бронзу" – Ігор-2000, а також золоті і бронзові нагороди на чемпіонатах світу, Кубку світу та Світовiй лізі. Жіноча збірна Росії під його керівництвом стала чемпіоном Європи, і двічі бронзовим призером чемпіонатів світу.

Кабанов включений до Міжнародної зали слави плавання.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Бресті від коронавірусної інфекції помер багаторазовий чемпіон Білорусі з пауерліфтингу, рекордсмен Білорусі в жимі лежачи і суддя I категорії Сергій Кузнецов.

Коментувати
Спорт Інші види спорту

Дивіться також

ЄС затвердив список країн, із яких дозволено в'їзд: Україна не потрапила

"Це крок назад, отримаємо знову цензуру!" Звернення українських журналістів до Зе-влади

Призыв в России – тревожный знак для Украины

BMW змінив логотип на підтримку ЛГБТ. Фото

Третьякова заявила, що не складе мандат, і розповіла про свої заслуги. Відео