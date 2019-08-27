У Росії поліцейські зґвалтували неповнолітню спортсменку

На російському курорті Анапа двоє співробітників поліції зґвалтували неповнолітню спортсменку.

За даними РІА "Новости", в ніч проти 26 серпня в селищі Вітязєво правоохоронці застали на пляжі дівчину та хлопця. Останнього відпустили, а дівчину правоохоронці стали залякувати відділом у справах неповнолітніх і примусили її до сексу.

Постраждалою виявилася 17-річна волейболіста, яка розповіла тренеру про подію, а той викликав співробітників поліції. Відносно підозрюваних було порушено кримінальну справу.

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В ГУ МВС по Краснодарському краю повідомили, що в анапській поліції була низка звільнень поліцейських. "У відношенні їх безпосередніх керівників вирішується питання про звільнення з органів внутрішніх справ, від виконання службових обов'язків відсторонено начальника відділу МВС Росії по місту Анапі", – повідомили агентству в прес-службі відомства.

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