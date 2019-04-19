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У Росії по-звірячому вбили тренера карате

1.8тЧитати матеріал російською

В Амурській області (Росія) біля спорткомплексу міста Бєлогорськ був по-звірячому вбитий молодий тренер карате.

За інформацією слідчих органів, 24-річний наставник після завершення занять замикав двері комплексу, коли на нього накинувся підліток і завдав тренеру кілька ножових поранень. Чоловіка оперативно доправили у клініку, проте незважаючи на всі зусилля медиків, він помер, не приходячи до тями.

У Росії по-звірячому вбили тренера карате
Новини
Підозрюваний у жахливому вбивстві віце-чемпіонки Росії заарештований

Поліцейськими оперативно був затриманий підозрюваний у вбивстві 17-річний місцевий житель. Щодо нього проводяться слідчі дії, аби зрозуміти причини і мотиви жорстокого вбивства.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський боксер Олександр Костромін, який був убитий у Бєлгороді, отримав кілька пострілів у спину, а злочинцю вдалося втекти з місця злочину.

Як пише RT, на спині Костроміна було виявлено вісім вогнепальних поранень, які і призвели до його смерті. Один із мешканців будинку, біля якого застрелили спортсмена, чув постріли.

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Росія
Тег
Новини Росії
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Lavrynenko Yurii
Lavrynenko Yurii
Это Россия, в спину исподтишка... Привыкайте в каке жить мокши, только цветочки,- ягодки впереди.
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Smekalov Sergey
Smekalov Sergey
Lavrynenko ну да,у вас то только на дуэлях убивают,да,потомок Мазепы? )))))))
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