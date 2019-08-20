У Росії під час пробіжки померла 25-річна чемпіонка

У Росії під час тренування померла 25-річна легкоатлетка Маргарита Плавунова. Вона була багаторазовою чемпіонкою Тамбовської області.
Спортсменка здійснювала пробіжку перед черговими змаганнями, але впала в траву. Там її і знайшли.
Маргарита Плавунова
Тіло дівчини направлено в бюро судово-медичної експертизи. Після необхідних досліджень фахівці оголосять остаточну причину смерті спортсменки. Експерти не виключають, що до трагічних наслідків могли привести надмірні навантаження.
Маргарита Плавунова спеціалізувалася на бар'єрному бігу. Як повідомляють російські ЗМІ, вона була дуже перспективною спортсменкою.
Маргарита Плавунова
"Вконтакте" спортсменки
Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії померла 21-річна колишня футболістка Анастасія Березіна. Дівчина померла в результаті зупинки серця.
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