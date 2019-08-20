У Росії під час пробіжки померла 25-річна чемпіонка

У Росії під час тренування померла 25-річна легкоатлетка Маргарита Плавунова. Вона була багаторазовою чемпіонкою Тамбовської області.

Спортсменка здійснювала пробіжку перед черговими змаганнями, але впала в траву. Там її і знайшли.

Маргарита Плавунова

Тіло дівчини направлено в бюро судово-медичної експертизи. Після необхідних досліджень фахівці оголосять остаточну причину смерті спортсменки. Експерти не виключають, що до трагічних наслідків могли привести надмірні навантаження.

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Маргарита Плавунова спеціалізувалася на бар'єрному бігу. Як повідомляють російські ЗМІ, вона була дуже перспективною спортсменкою.

Маргарита Плавунова "Вконтакте" спортсменки

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії померла 21-річна колишня футболістка Анастасія Березіна. Дівчина померла в результаті зупинки серця.

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