У Краснодарському краї переможці та призери відкритого кубка міста з мініфутболу на снігу отримали півтора літра пива як винагороду.

Як повідомляє інформагентство NGS24, змагання проводяться на щорічній основі, а їхніми учасниками є спортсмени різного віку. Крім дипломів і медалей, які були вручені мером Іланського Володимиром Максаковим, на церемонії нагородження були помічені упаковки з півторалітровими пляшками пива.

Турнір з мініфутболу в Іланському Miraman

Зазначається, що члени дитячої команди отримали в подарунок цукерки, а повнолітні гравці – пиво. Один зі свідків події розповів, що майже всі залишилися задоволені призами.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський телеканал "Матч ТВ" відзначився дуже неоднозначним привітанням дівчат із 8 березня, використавши канцелярські вироби як упаковку.

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