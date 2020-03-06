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6 березня • оновлено в 15:20
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У Росії озвучили причину смерті українських шахістів

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У Росії назвали попередню причину смерті українських шахістів 26-річного Станіслава Богдановича і 18-річної Олександри Вернигори, яких знайшли мертвими в Москві.

Як заявив керівник відділу клінічної токсикології НДІ Швидкої допомоги ім. Джанелідзе Олексій Лодягін, причиною смерті пари, за попередніми даними, став звеселяючий газ. У даний час в обставинах події розбираються слідчі.

Станіслав Богданович і Олександра Вернигора

Станіслав Богданович і Олександра Вернигора

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"Тут однозначно знижена концентрація кисню, на цьому тлі, за всіма ознаками, сталася гіпоксія. Вони загинули від нестачі кисню, однозначно. Навіть у медицині він використовується для наркозу, пригнічуючи діє на центральну нервову систему, яка відповідає за взаємодію з зовнішнім середовищем. Вона отримує всю інформацію через органи чуття. Одна справа, коли його в медичних цілях використовувати, інша – з метою отримання зміненого стану, ейфорії", – цитує Лодягіна РЕН ТВ.

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Автор
Денис Карпов
Тема
шахи
Місце
Росія Москва
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