У Росії назвали попередню причину смерті українських шахістів 26-річного Станіслава Богдановича і 18-річної Олександри Вернигори, яких знайшли мертвими в Москві.

Як заявив керівник відділу клінічної токсикології НДІ Швидкої допомоги ім. Джанелідзе Олексій Лодягін, причиною смерті пари, за попередніми даними, став звеселяючий газ. У даний час в обставинах події розбираються слідчі.

Станіслав Богданович і Олександра Вернигора imag.one

"Тут однозначно знижена концентрація кисню, на цьому тлі, за всіма ознаками, сталася гіпоксія. Вони загинули від нестачі кисню, однозначно. Навіть у медицині він використовується для наркозу, пригнічуючи діє на центральну нервову систему, яка відповідає за взаємодію з зовнішнім середовищем. Вона отримує всю інформацію через органи чуття. Одна справа, коли його в медичних цілях використовувати, інша – з метою отримання зміненого стану, ейфорії", – цитує Лодягіна РЕН ТВ.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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