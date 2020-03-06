У Росії назвали попередню причину смерті українських шахістів 26-річного Станіслава Богдановича і 18-річної Олександри Вернигори, яких знайшли мертвими в Москві.
Як заявив керівник відділу клінічної токсикології НДІ Швидкої допомоги ім. Джанелідзе Олексій Лодягін, причиною смерті пари, за попередніми даними, став звеселяючий газ. У даний час в обставинах події розбираються слідчі.
Станіслав Богданович і Олександра Вернигора
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"Тут однозначно знижена концентрація кисню, на цьому тлі, за всіма ознаками, сталася гіпоксія. Вони загинули від нестачі кисню, однозначно. Навіть у медицині він використовується для наркозу, пригнічуючи діє на центральну нервову систему, яка відповідає за взаємодію з зовнішнім середовищем. Вона отримує всю інформацію через органи чуття. Одна справа, коли його в медичних цілях використовувати, інша – з метою отримання зміненого стану, ейфорії", – цитує Лодягіна РЕН ТВ.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
26-річний шахіст Богданович, колишній чемпіон України зі швидких шахів, перед смертю потрапив до бази "миротворця" за те, що зіграв за збірну Росії в інтернет-матчі проти України.
5 березня тіла Богдановича і його дівчини, української шахістки Олександри Вернигори виявив в Москві батько Олександри, коли прийшов додому.
На голови загиблих були надягнуті целофанові пакети, що відразу дозволило висунути версію про звеселяючий газ, яким дихала пара з метою наркотичного ефекту. Крім того, пізніше стало відомо, що на тілах Богдановича і Вернигори були виявлені сліди ін'єкцій.
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