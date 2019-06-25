У Росії лихач розчавив насмерть призера міжнародних змагань

У Підмосков'ї загинув 66-річний неодноразовий учасник і призер міжнародних велогонок Микола Грановський. Володар "бронзи" Всесвітніх гри майстрів (WOLD MASTERS GAMES) загинув під колесами позашляховика Audi.
Вбивця спробував сховатися, але був затриманий поліцією і під конвоєм доставлений на місце події. Микола їхав на шосейники з товаришем. Узбіччя в цьому місці не менше 2-х метрів шириною, тому спортсмени їхали паралельно.
Audi різко виринув з потоку і не гальмуючи зніс того, хто був лівіше. Сталося все моментально. Було чути лише гучний звук від удару, розповіли слідчим очевидці події.
Микола Грановський
Микола Грановський
Місце ДТП
Місце ДТП
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії перспективна російська велогонщиця загинула в ДТП під час тренування.
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