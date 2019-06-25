У Росії лихач розчавив насмерть призера міжнародних змагань

У Підмосков'ї загинув 66-річний неодноразовий учасник і призер міжнародних велогонок Микола Грановський. Володар "бронзи" Всесвітніх гри майстрів (WOLD MASTERS GAMES) загинув під колесами позашляховика Audi.

Вбивця спробував сховатися, але був затриманий поліцією і під конвоєм доставлений на місце події. Микола їхав на шосейники з товаришем. Узбіччя в цьому місці не менше 2-х метрів шириною, тому спортсмени їхали паралельно.

Audi різко виринув з потоку і не гальмуючи зніс того, хто був лівіше. Сталося все моментально. Було чути лише гучний звук від удару, розповіли слідчим очевидці події.

Микола Грановський

Микола Грановський

Місце ДТП

Місце ДТП

Новини У Львові авто на смерть розчавило відому українську гімнастку

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що в Росії перспективна російська велогонщиця загинула в ДТП під час тренування.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!