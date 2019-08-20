У Росії назвали причину смерті 25-річної чемпіонки

У Росії назвали причину смерті легкоатлетки, багаторазової чемпіонки Тамбовської області з бар'єрного бігу Маргарити Плавунової, яка померла напередодні під час пробіжки.

Як повідомляє kp.ru, легкоатлетка померла від гострої серцевої недостатності під час тренування. Тренер 25-річної тамбовської бігунки Олена Мельникова розповіла про те, що трагедія сталася в селі Моршанского району, де дівчина перебувала на відпочинку у своєї бабусі.

Маргарита Плавунова соц мережі

Суботнього ранку, 19 серпня, спортсменка вирушила на звичайний крос, на цю пробіжку її підвіз тато. За словами тренера, Маргарита займалася без значних навантажень. Однак через деякий час тіло Плавунової без ознак життя було виявлено на вулиці. Свідки викликали швидку, але лікарі, що прибули на місце, лише констатували смерть дівчини.

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За попередніми результатами експертизи, смерть наступила після серцевого нападу. Друзі та тренер Маргарити заявили про те, що вона ніколи не мала проблем зі здоров'ям і не скаржилася на погане самопочуття. Більш точні причини того, що сталося, фахівці назвуть лише через місяць, після глибшого дослідження.

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