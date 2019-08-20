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У Росії назвали причину смерті 25-річної чемпіонки

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У Росії назвали причину смерті легкоатлетки, багаторазової чемпіонки Тамбовської області з бар'єрного бігу Маргарити Плавунової, яка померла напередодні під час пробіжки.

Як повідомляє kp.ru, легкоатлетка померла від гострої серцевої недостатності під час тренування. Тренер 25-річної тамбовської бігунки Олена Мельникова розповіла про те, що трагедія сталася в селі Моршанского району, де дівчина перебувала на відпочинку у своєї бабусі.

Маргарита Плавунова

Маргарита Плавунова

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Суботнього ранку, 19 серпня, спортсменка вирушила на звичайний крос, на цю пробіжку її підвіз тато. За словами тренера, Маргарита займалася без значних навантажень. Однак через деякий час тіло Плавунової без ознак життя було виявлено на вулиці. Свідки викликали швидку, але лікарі, що прибули на місце, лише констатували смерть дівчини.

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За попередніми результатами експертизи, смерть наступила після серцевого нападу. Друзі та тренер Маргарити заявили про те, що вона ніколи не мала проблем зі здоров'ям і не скаржилася на погане самопочуття. Більш точні причини того, що сталося, фахівці назвуть лише через місяць, після глибшого дослідження.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії від зупинки серця померла 21-річна футболістка Анастасія Березіна.

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Росія
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Готик Анна
Готик Анна
Жаль девушку....Вот что такое российские врачи! как можно было с таким диагнозом ее вообще допускать в спорт? Самоубийство считай...
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Стратусов Додж
Стратусов Додж
Готик Анна, Могла бы хоть здесь не цеплять Россию?! С каким диагнозом? Физкультурой надо заниматься, а не спортом.
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