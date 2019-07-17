У Росії назвали причину смерті 20-річної спортсменки

У Росії назвали офіційну причину смерті гравця збірної з пляжного гандболу Катерини Корольової. Спортсменка загинула в Польщі 7 липня відразу після завершення чемпіонату Європи.

Як встановила судово-медична експертиза, причиною загибелі 20-річної спортсменки стало утоплення. Про це повідомляється на сайті Федерації гандболу Росії.

Катерина Корольова rushandball.ru

Тіло гандболістки було виявлено у водоймі поруч з ігровим майданчиком. За інформацією Eurosport, спортсменка стрибнула з пірсу в забороненому для цього місці. Прокуратура Польщі порушила кримінальну справу за статтею "Ненавмисне вбивство".

Прощання з Катериною Корольовою відбудеться 18 липня в селі Київське Кримського району Краснодарського краю РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі деталі смерті Корольової - було з'ясовано, що вона загинула на побаченні з хлопцем.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!