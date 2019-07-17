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У Росії назвали причину смерті 20-річної спортсменки

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У Росії назвали офіційну причину смерті гравця збірної з пляжного гандболу Катерини Корольової. Спортсменка загинула в Польщі 7 липня відразу після завершення чемпіонату Європи.

Як встановила судово-медична експертиза, причиною загибелі 20-річної спортсменки стало утоплення. Про це повідомляється на сайті Федерації гандболу Росії.

Катерина Корольова

Катерина Корольова

rushandball.ru

Тіло гандболістки було виявлено у водоймі поруч з ігровим майданчиком. За інформацією Eurosport, спортсменка стрибнула з пірсу в забороненому для цього місці. Прокуратура Польщі порушила кримінальну справу за статтею "Ненавмисне вбивство".

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Безглузда смерть російської спортсменки: стали відомі деталі

Прощання з Катериною Корольовою відбудеться 18 липня в селі Київське Кримського району Краснодарського краю РФ.

Як повідомляв OBOZREVATEL, стали відомі деталі смерті Корольової - було з'ясовано, що вона загинула на побаченні з хлопцем.

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Росія
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Harrison Vivian
Harrison Vivian
Google оплачував щоденну роботу в Інтернеті від 500 до 1000 доларів.і отримав пeерший місяць $ 22836 і $ 32574 в зарплаті мого минулого місяця від Google, що працює вдома протягом 4 годин робочого дня. легко заробляти $ 150 за годину, а заробіток може бути ще більшим з часом. Це те, що я роблю ....... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
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Harrison Vivian
Harrison Vivian
Google оплачував щоденну роботу в Інтернеті від 500 до 1000 доларів.і отримав перший місяць $ 22836 і $ 32574 в зарплаті мого мnинулого місяця від Google, що працює вдома протягом 4 годин робочого дня. легко заробляти $ 150 за годину, а заробіток може бути ще більшим з часом. Це те, що я роблю ....... ⇛⇛⇛⇛⇛⇛⇛ w­w­w­.­W­e­b­JOB­9­8­.­COM
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