У Росії на турнірі з MMA боєць відправив суперника у стоячий нокаут. Відео

У Росії на турнірі з панкратіону (вид боротьби без правил) в бою між В'ячеславом Птіциним і В'ячеславом Расловцем стався вкрай незвичайний нокаут.

Жоден з бійців не володів явною перевагою, поєдинок проходив на зустрічних курсах. Расловець проводив свої атаки з нахиленою вперед головою і вже на 55-й секунді першого раунду пропустив удар, який став вирішальним. Суперник завдав хук і потрапив йому в щелепу, після чого Расловець знепритомнів, але залишився на ногах.

Суддя акуратно поклав потерпілого на настил, де його ще довго приводили до тями. Для Птіцина ця перемога стала третьою в кар'єрі, а його суперник зазнав поразки в дебютному поєдинку.

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