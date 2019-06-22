У Росії на смерть розчавили перспективну спортсменку

Перспективна 14-річна російська велогонщиця Ольга Штанько загинула в ДТП під час тренування.
Місце ДТП
oren.ru
Ольга Штанько
oren.ru
Аварія сталася на трасі в Оренбурзькій області. Група велогонщиків в супроводі тренера і спеціальної автомашини з мигалками їхала по трасі, дотримуючись правил.
Під час розвороту групи автомобіль Lada, за кермом якого перебував 38-річний чоловік, наїхав на велосипедистку, в результаті чого вона загинула на місці, повідомляє Федерація велосипедного спорту Росії.
Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що багаторазовий чемпіон України загинув в страшнiй ДТП. Автомобіль, за кермом якого був 18-річний спортсмен, не розминувся з фурою.
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