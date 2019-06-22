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У Росії на смерть розчавили перспективну спортсменку

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Перспективна 14-річна російська велогонщиця Ольга Штанько загинула в ДТП під час тренування.

Місце ДТП

Місце ДТП

oren.ru

Ольга Штанько

Ольга Штанько

oren.ru

Аварія сталася на трасі в Оренбурзькій області. Група велогонщиків в супроводі тренера і спеціальної автомашини з мигалками їхала по трасі, дотримуючись правил.

Під час розвороту групи автомобіль Lada, за кермом якого перебував 38-річний чоловік, наїхав на велосипедистку, в результаті чого вона загинула на місці, повідомляє Федерація велосипедного спорту Росії.

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Місце
РосіяОренбург
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