У Росії на смерть розчавили перспективну спортсменку

Перспективна 14-річна російська велогонщиця Ольга Штанько загинула в ДТП під час тренування.

Місце ДТП oren.ru

Ольга Штанько oren.ru

Аварія сталася на трасі в Оренбурзькій області. Група велогонщиків в супроводі тренера і спеціальної автомашини з мигалками їхала по трасі, дотримуючись правил.

Під час розвороту групи автомобіль Lada, за кермом якого перебував 38-річний чоловік, наїхав на велосипедистку, в результаті чого вона загинула на місці, повідомляє Федерація велосипедного спорту Росії.

Новини У ДТП загинув унікальний футболіст збірної Іспанії

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що багаторазовий чемпіон України загинув в страшнiй ДТП. Автомобіль, за кермом якого був 18-річний спортсмен, не розминувся з фурою.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!