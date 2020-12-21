У Росії дитячий турнір зупинили заради того, щоб депутати зіграли у футбол

Олександр Чеканов Інші види спорту 21:19, 21.12.2020 Оновлено: 22:52, 21.12.2020

Скандалом завершилися дитячі змагання з бадмінтону у російському Владивостоці.

У самий розпал першості Приморського краю організатори й керівники спорткомплексу вигнали юних спортсменів через місцевих депутатів, повідомляє Telegram-канал Life Shot.

За його даними, для чиновників звільнили майданчик, щоб вони змогли спокійно пограти у футбол.

Life Shot розповів про скандал на змаганнях у Владивостоці.

"Дітям навіть не дали до кінця дограти партію, зібрали всі речі й сітки та вигнали. Коли всі батьки почали обурюватися й звернулися до адміністратора, вона відповіла, що треба почекати, тому що зараз грають у футбол "місцеві депутати". Через це наші змагання закінчилися дуже пізно. Тим, хто приїжджав з областей, навіть довелося знімати готель. А другого дня треба було дітям знову догравати фінальні поєдинки", – розповів батько одного з учасників змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росію на два роки усунули від усіх великих міжнародних змагань через гучний допінговий скандал.

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