У Росії дитячий турнір зупинили заради того, щоб депутати зіграли у футбол

Скандалом завершилися дитячі змагання з бадмінтону у російському Владивостоці.

У самий розпал першості Приморського краю організатори і керівники спорткомплексу вигнали юних спортсменів через місцевих депутатів, повідомляє Telegram-канал Life Shot.

За його даними, для чиновників звільнили майданчик, щоб вони змогли спокійно пограти у футбол.

"Дітям навіть не дали до кінця дограти партію, зібрали всі речі і сітки і вигнали. Коли всі батьки почали обурюватися і звернулися до адміністратора, вона відповіла, що треба почекати, тому що зараз грають у футбол "місцеві депутати". Через це наші змагання закінчилися дуже пізно. Ті, хто приїжджав з областей, деяким навіть довелося знімати готель. А на другий день треба було дітям знову догравати фінальні поєдинки", – розповів батько одного з учасників змагань.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росію на два роки відсторонили від всіх великих міжнародних змагань через гучний допінговий скандал.