У Росії боксер і чемпіонка світу з кікбоксингу вбили хлопця, який заступився за інваліда

Дворазова чемпіонка світу з кікбоксингу Лілія Ворогушина взяла участь у смертельній бійці в Барнаулі.

Під час зіткнення від отриманих травм помер 40-річний Павло Рохлов. Підозрюваний у смертельному побитті – 38-річний боксер Михайло Старцев. Його затримали, йдеться на сайті крайового Слідчого комітету.

"Завдяки Старцеву більше немає мого улюбленого чоловіка і батька! Доброї, чуйної людини, яка не могла пройти повз, коли били інваліда! В руці у хлопця була тростина (ця інформація з матеріалів справи), він просто намагався відмахуватися від них! Паша мій прийшов на допомогу хлопцеві. Хотів розборонити, але Ворогушина зі своєю подругою почали стрибати і бити нас! Після чого і був цей удар і миттєва смерть! Ніхто з них не вибачився ні переді мною, ні перед батьками!" – цитує 360tv Світлану, вдову потерпілого.

Загиблий Павло Рохлов НТВ

СК у краї порушив кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 111 КК РФ (навмисне заподіяння тяжкої шкоди здоров'ю, що призвело з необережності до смерті потерпілого).

Лілія Ворогушина Rnbee.ru

Пізніше в Telegram-каналі Lshot з'явився коментар Ворогушиної.

За словами Лілії, вона полізла в бійку і Павло вдарив її в обличчя, потім її друг-боксер Старцев ударив його в голову. Крім того, Павло заступався за чоловіка, який нібито погрожував компанії тростиною, а його дружина п'яною сіла за кермо своєї машини і спробувала в'їхати в компанію людей. Учасники бійки вчасно встигли розбігтися в сторони.

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