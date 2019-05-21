У Росії атлет зламався, присідаючи зі штангою: жахливий момент потрапив на відео

Російський спортсмен Ярослав Радашкевіч отримав страшні травми на змаганнях з пауерліфтингу, які пройшли в Хабаровську.

"Закритий перелом двох гомілкових кісток одразу на одній нозі, повний перелом гомілки. Лікар сказав, що це серйозна травма", – зазначив Радашкевіч.

Атлет розповів подробиці події.

"Я так думав, що у мене зв'язка просто потягнута, тому не звертав уваги, просто знеболюючі пив, тренувався, готувався. Приїхав, почав з ваги в присіданнях, який в залі дуже легко виконував, - 250 кг. За ідеєю мав на змаганнях набагато більше присісти. Перші два підходи цю ж вагу, стартову, не зміг сісти. Мене в першому-другому підході скосило трохи, коліна всередину, назовні, затрясло. I після цього посилилася біль в гомілці. Ну і в третьому підході вийшов, думаю: сяду так сяду, нi так нi", – підсумував росіянин.

OBOZREVATEL пропонує своїм читачам самим подивитися це жахливе відео.

Фото: Амур.інфо

Фото: Амур.інфо

Фото: Амур.інфо

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